Бывший глава СБУ рассказал об украинской "империи" до самого Владивостока

Украинский генерал заявил об «империи» до Владивостока Фото: REUTERS

Бывший глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что украинская империя привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.

Он также считает, что страну после распада СССР надо было назвать "Украина-Русь", потому что это бы вернее отражало степень вклада Украины в историю Руси.

Смешко заявил также в эфире UKRLIFE.TV, что "Русь — метрополия, империя Рюриковичей" занимала две трети территории современной Украины, а все остальные земли - Владимирская, Новгородская и Суздальская были зависимыми от метрополии землями.