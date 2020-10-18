В Минпросвещения не рассматривают введение жёстких ограничений в школах из-за коронавируса

Краыцов сообщил, что примерно 0,31% российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22% - из-за ОРВИ и гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Школьные занятия в России остаются в обычном режиме, введение строгого карантина в школах не обсуждается, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что в столице и регионах власти продолжают принимать все необходимые меры для защиты здоровья граждан, опираясь на сложившуюся ситуацию в каждом отдельном регионе.

- Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. <...> Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации, - отметил Кравцов в интервью для ТАСС.