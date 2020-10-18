Трамп: благодаря новому оружию США будут выстраивать мир с позиции силы

Трамп заявил, что после создания нового оружия США будут выстраивать мир с позиции силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна стала самой мощной в мире с военной точки зрения страной после создания нового оружия и отметил, что США будут выстраивать мир с позиции силы.

- Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придётся его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего всё это, - заявил Трамп на митинге в штате Висконсин.