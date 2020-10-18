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Экономика

Эксперты Goldman Sachs предрекли обвал доллара после выборов президента США

Аналитики банка считают, что спад станет реакцией на победу Байдена, кандидата от демократов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар ждёт сильное падение в конце 2020 года, утверждают аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs. Эксперты объясняют подобный сценарий "голубой волной", которая накроет США после выборов президента в случае победы Джо Байдена.

После того, как с марта Федеральная резервная система направила в экономику США около трёх триллионов долларов, индекс доллара упал более чем на три процента к корзине основных валют на фоне сверхнизких ставок и реакции инвесторов.

РИА Новости сообщает, что создание ничем не обеспеченных наличных, медленно уничтожает валюту, а стремление инвесторов вкладывать в доллар ослабили низкие ставки ФРС.