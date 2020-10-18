Глава Минпросвещения рассказал о сдаче ЕГЭ в 2021 году

В прошлом учебном году было принято решение перенести ЕГЭ на более поздний срок из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что пока в России не планируют переносить даты проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году из-за коронавируса.

- Такой сценарий не обсуждается. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать, - объяснил министр в интервью ТАСС.

Напомним, в 2021 ЕГЭ пройдёт традиционно тремя этапами: досрочный с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 17 сентября. Первыми пройдут экзамены по географии, литературе и химии.

ОГЭ пройдёт также в три этапа с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 22 сентября.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ для выпускников был перенесён, а ОГЭ для 9-классников отменён. Оценки выставили на основе успеваемости в течение года.