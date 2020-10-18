В центр Минска стянули спецтехнику и силовиков из-за возможных протестов

В Минск перед акцией протеста стянули спецтехнику и силовиков Фото: Павел МАРТИНЧИК

Власти Беларуси стягивают в центр Минска автобусы с силовиками, армейские грузовики и спецтехнику из-за проведения акции протеста. По периметру Площади Независимости выставили металлические ограждения, также вокруг дежурят сотрудники милиции. Оцеплены и другие места сборов протестующих в центре и в спальных районах.

Утром воскресенья, 18 октября, по проспекту Независимости проехала колонна грузовиков, предназначенных для перевозки личного состава, а также военная техника, водомёты и заградительные машины "Рубеж". На ближайших к центральному проспекту улицах заблокировано движение.