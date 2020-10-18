Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского беспилотника Су-25

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении подразделениями ПВО страны штурмовика Су-25 армянских вооруженных сил Фото: REUTERS

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении азербайджанскими вооружёнными силами тактического беспилотника Армении.

- 18 октября в 13:00 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооружённых сил Армении, предпринявший попытку совершить полёт в Горадизском направлении, был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана, - сказано в сообщении Минобороны.

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что сообщения Баку являются ложью.

- Данное заявление является наглой ложью, у нас нет сбитого самолета, - передаёт слова Степанян ТАСС.

Напомним, Армения и Азербайджан после переговоров министров иностранных дел обеих сторон объявили о перемирии с полуночи 18 октября.

Напомним, бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступательной, а Армения сообщила об обстреле населённых пунктов вооружёнными силами Азербайджана.