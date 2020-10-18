Посол России в США оценил признание советника Трампа о санкциях против России

Антонов: нет гарантий, что США не введут новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нет никаких гарантий, что Вашингтон 18 или 19 октября не введёт новые санкции против России, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена о том, что в России почти не осталось ничего, на что Штаты могли бы наложить новые санкции.

Дипломат заявил, что власти России "конечно же, обратили внимание" на заявление советника президента США Дональда Трампа, и напомнил о нескольких законопроектах санкций против России, которые остаются на рассмотрении в конгрессе.

Антонов также заявил в эфире Первого канала, что России "не за что оправдываться", внешняя политика страны "понятна, очевидна и прагматична".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "труднообъяснимыми процессами" сложившуюся ситуацию и предложение сенатора США ввести санкции против президента Владимира Путина и властей России за некий "сговор" с талибами.