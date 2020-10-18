Новый симптом коронавируса назвали эксперты Фото: REUTERS

Изменения слуха может говорить о наличии коронавирусной инфекции нового типа. К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Как сообщает Express, ученые установили, что ряд пациентов с коронавирусом ранее жаловались на тиннитус, то есть шум или звон в ушах без внешнего стимула. Кроме того, выявлены случаи, когда у больных COVID-19 в тяжелой форме этот симптом в дальнейшем оборачивался потерей слуха.

Эксперты призвали врачей обратить большее внимание на любые изменения слуха больных и принимать превентивные меры для их лечения при установлении диагноза коронавирусная инфекция.

Однако ученые отметили, что тиннитус сопровождает и другие заболевания, поэтому призывают не беспокоиться в случае, если данный признак сочетается с более распространенными симптомами коронавируса.

Напомним, ранее были указаны три новых возможных симптома, указывающих на заражение людей коронавирусной инфекцией, среди которых боль в мышцах, быстрая утомляемость, а также появлением волдырей на ногах.