Елизавета II помиловала убийцу, остановившего террориста при помощи бивня

Елизавета II Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство Стивена Гэллэнта, который в прошлом году остановил террориста на Лондонском мосту.

В ноябре прошлого года 28-летний Усман Хан, ранее осужденный за терроризм, но досрочно освобожденный, напал на группу людей на Лондонском мосту. Жертвами стали два человека, и еще трое получили ранения. При этом очевидцы не знали, что взрывное устройство на теле Усмана Хана было муляжом.

Остановить террориста удалось нескольким прохожим, среди которых был и 42-летний Стивен Гэллэнт, который в тот день вышел из тюрьмы, чтобы поучаствовать в мероприятии для заключённых. С собой у него был бивень нарвала, при помощи которого он и останавливал нападающего.

Как сообщили в Минюсте Британии, Елизавета II по совету британского правительства воспользовалась правом помилования в связи с «исключительно смелыми действиями» Гэллэнта.

Как передаёт Daily Mail, семья убитого пожарного также поддержала решение властей о помиловании. По словам сына пожарного, случившиеся на Лондонском мосту показывает, что люди могут меняться.