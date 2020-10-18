«Серьезная стратегическая ошибка»: депутат предостерег Турцию от вступления в «антикрымский союз»

Депутат предостерег Турцию от вступления в «антикрымский союз» Фото: REUTERS

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал серьезной стратегической ошибкой решение Анкара принять предложение Киева и войти в так называемый проект «Крымская платформа»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность Анкары принять участие в этом проекте, задачей которого является возвращение вопроса принадлежности полуострова на «высший политический дискурс».

«Если Турция на самом деле примкнёт к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьёзную стратегическую ошибку», - передает РИА Новости слова депутата.

Гемпель пояснила, что при таком условии Турция рискует потерять надёжного партнёра в лице России, а также перестать быть привлекательным местом для российских туристов. Кроме того, по его словам, вскоре Крым станет более привлекателен для отдыхающих, чем турецкие курорты.

Напомним, в пятницу,16 октября, состоялась встреча Зеленского и Эрдогана, который заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом.

Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года. В ходе голосования, за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики