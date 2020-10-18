Ношение масок в общественных местах становится обязательным в Швейцарии Фото: REUTERS

С понедельника, 19 октября, в Швейцарии ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В стране вводится обязательное ношение масок в общественных местах, а также запрещены «спонтанные собрания» свыше 15 человек в общественных местах, в том числе в парках и на дороге. Об этом сообщил президент конфедерации Симонетты Соммаруги.

«Отныне ношение маски обязательно во всех закрытых местах, доступных общественности на всей территории страны ... Мы унифицировали правила проведения частных мероприятий и ввели ограничения на количество участников спонтанных собраний в общественных местах», - заявил глава Швейцарии.

Кроме того, власти ввели ограничения на частные мероприятия. Теперь разрешены только «сидячие» застолья и собрания. Кто участвует в таких мероприятиях стоя, обязан надевать маску, а организатор должен гарантировать соблюдение противовирусных мер. В ресторанах и барах вводится временный запрет на «стоячие» места.

Рост заболеваемости в Швейцарии начался 4 сентября, когда за день выявили 400 заболевших, 7 октября ежедневный прирост уже составил более 1 000, а 16 октября превысил 3 000.