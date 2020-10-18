Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в поставках вооружения Армении

Президент Турции Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва, Париж и Вашингтон поставляют вооружения Армении.

«Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений», - заявил турецкий лидер.

Напомним ранее Эрдоган обсудил конфликт в Нагорном Карабахе со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отметив важность соблюдения перемирия, достигнутого 10 октября в Москве. На следующий день сиуацию в регионе обсудили глава МИД Турции обсудил Мевлют Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые отметили «безальтернативность» мирного урегулирования конфликта

Как писал сайт kp.ru, Анкара ни раз выражала свою поддержку Баку в конфликте в Нагорном Карабахе. Так министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкая сторона поддерживает начатую Азербайджаном «операцию по возвращению своей территории», призывает Армению уйти с оккупированной территории.

По мнению представителей Еревана, Анкара ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт Карабаха. Премьер-министр Армении страны Никол Пашинян ранее заявлял о заинтересованности Турции в том, чтобы привести свои войска в Нахичевань.