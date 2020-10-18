Протесты в Чехии: футбольные фанаты требуют отмены противовирусных ограничений

Протесты в Чехии Фото: REUTERS

В воскресенье, 18 октября, в центре Праги митинг агрессивно настроенных футбольных и хоккейных фанатов, требовавших отменить введенные в связи с распространением коронавируса ограничения, перерос в столкновения с правоохранителями.

Участвующие в протестах отправились на Староместскую площадь, выкрикивая оскорбления в адрес правительства, после чего начали оскорблять правоохранителей.

После отказа протестующих надеть маски, а также распределиться на группы по двадцать человек или прекратить акцию протеста, в итоге митингующие стали бросать в правоохранителей камням, а также пустыми бутылками. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Как писал сайт kp.ru, в связи с ростом заболеваемостью коронавирусной инфекцией c 5 октября правительство Чехии ввело режим чрезвычайной ситуации в стране. Срок действия режима - 30 дней, но его могут продлить. Уже с 1 октября в некоторых районах республики на две недели закрыли школы.