США пригрозили санкциями всем причастным к поставкам оружия Ирану Фото: REUTERS

Вашингтон введет санкции против любых физических и юридических лиц, принимавших участие в поставках оружия Ирану. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео после заявления Тегерана о прекращении действия оружейного эмбарго в отношении страны, что означает возможность продавать и закупать вооружение за рубежом

«Ни одно государство, желающее мира Ближнему Востоку, не должно помышлять о продаже оружия Ирану - каждое оружие, которое купит режим, окажется в распоряжении его радикальной идеологии», - написал Помпео в Twitter.

Напомним, в воскресенье, 18 октября, Министерство иностранных дел Ирана сообщило об окончании действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана, и возможности страны осуществлять продажу и покупку различного вооружения. Представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде отметил, что государство сегодня за счет своего собственного производства почти на 90 процентов успешно обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит в плане вооружения от зарубежных коллег.