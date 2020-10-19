Коронавирус в Москве, последние новости на 19 октября 2020 года: в столице из-за пандемии стало меньше мигрантов, а театру «Золотое кольцо» грозит штраф

За последние сутки в столице коронавирус подтвердился у 4610 пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в столице коронавирус подтвердился у 4610 пациентов. Это на 38 человек меньше, чем днем ранее. Но на 1287 больше, чем десять дней назад. Мэр Москвы Сергей Собянин дал накануне небольшое интервью, в котором отметил, что жители столицы стали сознательнее относиться к суровой реальности. Скажем, почти все пассажиры общественного транспорта (около 96%) надевают во время поездки защитные маски. Еще миллион человек ушли на удаленку и работают в дистанционном режиме.

- Это огромное количество, - подчеркнул мэр в эфире телеканала «Россия-1». - В метро и наземке, если сравнивать с прошлым годом, сегодня произошло снижение пассажиропотока на 39 процентов.

Кстати, на столько же процентов уменьшилось и количество трудовых мигрантов в связи с пандемией. Особенно это коснулось коммунальной сферы (дворников, дорожников и тп). Москвичи к этой нелегкой работе не очень-то тянутся и властям приходится выкручиваться, привлекая на эти должности людей из соседних регионов и как можно активнее используя технику.

Кроме этого, Сергей Собянин заметил, что в зоне риска по-прежнему находятся пенсионеры старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также старшеклассники. А потому необходимо снижать их передвижения и контакты.

Как сообщалось ранее, ночные клубы в ближайшее время будут работать в прежнем режиме, однако войти в них можно будет только после регистрации телефонного номера с помощью специального QR-кода. Такая мера позволит контролировать публику и отслеживать, не ходят ли по кабакам инфицированные. А также те лица, кто с ними накануне контактировал.

По тем, кто избавился от инфекции. За прошедшие сутки таких пациентов 1654. И, получается, всего в Москве выздоровело с момента начала пандемии 273 881 человека. Об этом сообщила «Комсомолке» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На втором месте по количеству заболевших по-прежнему остается Санкт-Петербург. И сразу за ним следуют Московская область, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Воронежская и другие. Наименьшие темпы роста у Чукотского автономного округа, Чечни и Чувашии.

За последние сутки (на момент 19 октября) в Москве от коронавирусной инфекции скончалось 52 пациента.

- Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах, - говорится в официальном сообщении столичного Оперативного штаба по ситуации с COVID-19. - Напоминаем, что горожанам старше 65 лет необходимо соблюдать домашний режим.

Также в Оперштабе сегодня сообщили, что театру «Золотое кольцо» грозит штраф 300 тысяч рублей («за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На»).