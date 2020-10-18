Как быстро избавиться от стресса, советы психолога Фото: Иван ПРОХОРОВ

Семейный психолог Станислава Зарудная поделилась, как можно быстро избавиться от стресса. В повседневной жизни постоянное напряжение преследует человека: срывы на работе, пробки по дороге домой, ссоры с окружающими. В таких условиях важно уметь сбросить негатив иначе он может вылиться в серьезные проблемы.

Избавиться от перенапряжений и стрессов, можно в домашних условиях, для этого подойдет несколько техник.

Выписать негатив на бумагу

Один из действенных вариантов избавления от стресса. Необходимо «вылить» раздражение на бумагу, «отреагировать» на все то, что является раздражающим фактором.

Можно написать, нарисовать, изобразить схематично.

- Главное следить, чтобы ваше письмо ни в коем случае не попало в руки к другому человеку, тем более, если он и есть причина ваших негативных эмоций, - советует психолог.

Сразу после того, как упражнение закончено, стоит уничтожить бумагу, сжечь или разорвать на мелкие кусочки.

Медитация

Медитация является отличным способом побороть стресс. Но на процедуру нужно настроиться: выбрать подходящее время, устроить поудобнее, закрыть глаза или опустить взгляд вниз и зафиксировать его.

- Во время глубокого вдоха важно почувствовать прохладу воздуха, выдыхая – тепло, - пояснила эксперт.

В дыхательных техниках необходимо использовать визуализацию, создать «собственное медитативное пространство», в которое можно погружаться в стрессовых ситуациях.

- Создать это пространство можно покопавшись в памяти. Вспомните моменты абсолютного спокойствия и безопасности или о том, с чем ассоциируется состояние. Постарайтесь визуализировать возникающие образы, — рассказала Пятому каналу специалист.

Еще один полезный совет, который позволит усилить эффект от медитации – это любимые запахи, тактильные ощущения, предметы и цвета. Если всего этого нет под рукой, то можно постараться воссоздать в памяти.

Тем временем по оценкам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стрессовом состоянии находятся порядка 70 процентов россиян, пишет сайт argumenti.ru.