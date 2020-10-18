Министра толерантности обвинили в домогательствах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министра толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна обвинила в сексуальных домогательствах жительница Великобритании, которая приехала на встречу с главой ведомства для организации фестиваля литературы в ОАЭ.

Как передает газета Sunday Times, британка Кейтлин Макнамара сообщила изданию, что инцидент произошел на частной вилле, куда, как она полагала, ее пригласили для обсуждения подготовки к фестивалю. Она была уверена, что встреча будет носить исключительно деловой характер, однако место проведения встречи уже насторожило ее.

Макнамара рассказала, что министр пригласил ее выпить красного вина, перевел разговор на темы, не касавшиеся деловых вопросов, а позже начал ее трогать.

«Я начала говорить: "Вы мой босс", но он сказал, что это не имеет значения», - приводит издание слова британки.

Женщина сообщила, что буквально сбежала с виллы и связалась с консульством, которое посоветовало ей как можно скорее покинуть страну и сообщить о домогательствах по прибытию в Великобританию.

В ОАЭ пока никак не прокомментировали эти заявления.