В Минске оценили ущерб бюджету города от протестов Фото: REUTERS

Ущерб бюджету и коммунальщикам Минска от продолжающихся с начала августа протестов составил примерно в 350 тысяч долларов. Такую оценку дал прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.

«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, это начиная с 9 августа», - рассказал прокурор в эфире телеканала СТВ, уточнив, что большая часть этой суммы будет охвачена и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления.

Лаврухин отметил, что вопрос о возмещении ущерба бюджету города находится на особом контроле в органах минской прокуратуры, и ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности

Напомним, митинги проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Наиболее масштабные проходят в выходные дни. Как писал kp.ru, в это воскресенье, 18 октября, протестующие уже собрались на акции протеста. Милиция уже провела задержания участников несанкционированной акции в столице республике. Кроме того, правоохранители были вынуждены несколько раз выстрелить в воздух резиновыми пулями, поскольку участники акции протеста бросали в них камни.