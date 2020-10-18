В Пакистане автобус попал под оползень: погибли 16 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пакистане шестнадцать человек в стали жертвами природной катастрофы. Люди погибли после того, как пассажирский автобус попал под оползень.

Как передает газета Dawn со ссылкой на полицию, трагедия произошла поздним вечером в минувшую субботу, 17 октября, в районе Скарду в регионе Гилгит-Балтистан на севере. Все произошло в отдаленном районе. На данный момент нашли все тела и завершили спасательные работы на месте происшествия

Как сообщил заместитель комиссара округа Скарду Анас Икбал, автобус направлялся из города Равалпинди провинции Пенджаб в сторону Скарду, все пассажиры были из числа местных жителей, передает Синьхуа.

Напомним, в прошлом месяце вблизи одного из крупнейших угольных месторождений в Киргизии сошел огромный оползень. В результате происшествия никто не пострадал. Однако оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, оборвал линии электропередачи и завалил автотрассу Дыйкан — Кара-Кече.