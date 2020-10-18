В СК РФ может появиться комплекс бесконтактного считывания эмоций человека Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре в Следственном комитете России может появиться комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека на основании его мимики, голоса и движений. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Из нескольких создаваемых в настоящее время комплексов бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека нами был отобран программно-аппаратный комплекс ... который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания, движения тела», - приводит газета «Российская газета» слова главы СК РФ.

Бастрыкин уточнил, что на данный момент достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в ведомстве, которое, по его словам, внимательно следит за новейшими техническими разработками, способными повысить эффективность криминалистической деятельности.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал комплексе, который также бесконтактно определяет состояние человека - компьютерная программа помогает врачам ставить диагноз по голосу пациента