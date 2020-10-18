Жириновский предложил срочно запретить выезд из России из-за коронавирса

Владимир Жириновский. Фото: пресс-служба ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с эпидемией коронавирусной инфекции призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие российской границы.

Политик назвал преждевременным возобновление туристического потока из страны в южные страны, в том числе в Турцию, поскольку, по его мнению, отдыхающие принесли «вторую волну» заболевания.

«В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», - написал депутат на страницах в Telegram-канале.

Жириновский отметил, что вскоре возможно возобновление поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.