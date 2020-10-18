В Армении рассказали об условии для признания независимости Карабаха

Армен Саркисян Фото: REUTERS

Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если будет известно, что Баку, поддерживаемый Анкарой, не станет идти путем переговоров. Такое заявление сделал президент Армении Армен Саркисян, который пояснил, что страна «приостановила» процесс признания независимости Карабаха, чтобы «не усложнять» переговорный процесс по урегулированию.

«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, - то тогда можно подождать еще. А если света нет … тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», - заявил он в интервью «Коммерсанту», отметив, что хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас.

Напомним, армяно-азербайджанский конфликт в очередной раз обострился 27 сентября этого года. Стороны противостояния активно обвиняют друг друга в боевых столкновения и обстрелах. 9 октябре представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций по сложившейся ситуации и достигли соглашения о перемирии для обмена погибшими и военнопленными. Однако в скором времени стороны начали заявлять о нарушении условий договора со стороны своего противники.

Лидеры России, США и Франции, возглавляющие Минскую группу ОБСЕ, призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Территориальный вооруженный конфликт между Ереваном и Баку длится с 1988 года, когда автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над территорией и семью прилегающими к нему районами.