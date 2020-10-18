Названы самые совместимые пары знаков зодиака

Рассказали о самых совместимых парах знаков зодиака Фото: "КП" Архив

Назвали пары знаков зодиака, которые при благоприятных обстоятельствах способны уживаться друг с другом на протяжении всей жизни.

Как отмечает издание Pinkvilla, одной из самых совместимых пар называют союз Близнецов и Овна, между которыми обязательно есть энергичность и непредсказуемость. Отмечается, что представители этих знаков зодиака имеют много общего, поэтому они способны создать хорошую пару. Кроме того, они любят поспорить, однако между собой, как правило, приходят к компромиссу.

Отлично совместимы также Лев и Стрелец. Свежий и веселый нрав Стрельца может хорошо ужиться с лидерскими качествами Льва. Они также смогут привнести в жизнь друг друга азарт, счастье и любовь.

Прочные пары также отмечены у таких водных знаков, как Рак и Скорпион, которые легко уживаются и могут совместно решить все проблемы.

Хорошей станет пара Козерога и Тельца, которых определяют как спокойных и надежных людей, умеющих строить долгосрочные отношения.

Отличным союзом являются Водолеи и Весы. Отмечается, что представители этих знаков способны мгновенно понимать друг друга. Весы, характеризующиеся уравновешенностью, хорошо сочетается с решительностью Водолея.