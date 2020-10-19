Мадуро: Из России в Венесуэлу прибыли тысячи доз лекарства от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

В воскресенье, 18 октября, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в Боливарианскую республику из России прибыли «тысячи доз» лекарства от коронавируса.

«Из России прибыл сильный противовирусный препарат – фавипиравир», - сказал венесуэльский лидер в эфире государственного телевидения, продемонстрировав согражданам упаковку «Авифавира».

Николас Мадуро подчеркнул, что этот препарат «имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии», и повторил: «Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни». Он добавил, что лекарство от COVID-19 будет для всех венесуэльцев бесплатным, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее 2 октября Венесуэла получила первую партию российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, что в Каракасе назвали «историческим моментом» для республики.

Напомним, «Авифавир» очень хорошо себя показал в ходе испытаний и стал первым российским препаратом от коронавируса, который одобрил Минздрав. Он не только действует как блокатор вируса, но и препятствует распространению инфекции в организме. В начале июня «Авифавир» поступил в клиники семи регионов России.