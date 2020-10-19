Законная жена сорвала тайную свадьбу мужа, который «уехал в командировку»

Мужчина сказал жене, что уезжает из города по долгу службы, а сам в это время собирался жениться на другой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Замбии обманутая жена сорвала тайную свадьбу законного мужа, отца ее троих детей. Сцена, которую разъяренная женщина устроила в церкви, попала на видео.

В этот день, как пишет местное издание Zambian Bserver, мужчина по имени Авраам Муюнда сказал жене, что ему нужно уехать из города по долгу службы, а сам в это время отправился в церковь, где собирался связать себя узами брака с другой женщиной.

Однако всезнающие бдительные соседи сообщили Кэролайн Мубите (так зовут супругу вероломного обманщика), что тот собирается жениться на другой, даже указали, где именно это произойдет.

Незваная гостья вместе со всеми тремя детьми ворвалась в церковь в самый разгар церемонии и устроила там грандиозный скандал, сорвала венчание. Несостоявшегося двоеженца даже задерживала полиция, некоторое время он провел в отделении. Многоженство в Замбии считается уголовным преступлением, и если Муюнда будет признан виновным, ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Отмечается, что невеста не только знала, что ее избранник женат, но и спонсировала свадьбу. Будет ли привлечена к ответственности и она, не уточняется.