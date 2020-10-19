Гигантское изображение кота нашли рядом с пустыней Наска в Перу

В ходе раскопок территории пустынного плато Наска в южной части Перу археологи обнаружили новый геоглиф – гигантское изображение кота длиной около 37 метров, созданное около двух тысяч лет назад.

Об этой находке исследователей сообщило министерство культуры страны. Отмечается, что рисунок оставался незамеченным специалистами, пока недавно не был составлен план новой тропы, ведущей к смотровой площадке.

В заявлении перуанского министерства говорится, что древнее изображение кошки было очень слабо видно, и «оно могло исчезнуть, поскольку расположено на довольно крутом склоне холма, подверженном воздействию естественной эрозии». Гигантский геоглиф расчистили и законсервировали.

По оценкам экспертов, рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре: кошек рисовали и на тканях, и на посуде или других предметах быта. Эта находка археологов считается древнейшим из рисунков плато Наска, датируемых 100–200 годами до нашей эры.