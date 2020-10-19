В РАН рассказали, когда уменьшится число заразившихся коронавирусом

В России зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возросшее с приходом осени число заразившихся коронавирусом в России пойдет на спад зимой, а весной снова может возрасти, считает академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

«Думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина», - сказал он в интервью «Парламентской газете».

Профессор напомнил о необходимости носить защитные маски, чтобы уберечь себя от инфекции, поскольку «еще весной специалисты доказали, что примерно 90% заражений происходит воздушно-капельным путем».

При этом Михаил Пальцев отметил, что закрытие кафе, театров и магазинов – это для России «крайняя мера», достаточно соблюдать меры профилактики, а вот от массовых мероприятий и конференций, по его мнению, следует отказаться.

Напомним, ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что около четверти переболевших коронавирусом пациентов теряют антитела к вирусу COVID-19 уже через несколько месяцев.

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