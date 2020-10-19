Трамп: Если Байден победит на выборах, «он отдаст рабочие места Китаю», а будущее американцев – коронавирусу

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает пугать сограждан победой своего соперника – кандидата от демократов Джозефа Байдена – на выборах главы государства 3 ноября. В этот раз хозяин Овального кабинета заявил, что если Байден победит и займет его место в Белого доме, то Америку ждет «Великая депрессия», как в 1929-1933 годах.

«Если вы проголосуете за Байдена, то он отдаст рабочие места Китаю, отдаст ваше будущее вирусу. Страна закроется, а он скажет, что слушает ученых. Если бы я во всем слушал ученых, то страна бы сейчас оказалась в огромной депрессии», - убеждал Трамп своих сторонников на предвыборном митинге в штате Невада.

Он подчеркнул, что будущее голосование – «это выбор между супер-восстановлением страны Трампом и депрессией Байдена».

«Это выбор между прочными границами и отсутствием границ, между поддержкой полиции и прекращением ее финансирования, между получением вакцины в рекордные сроки для победы над вирусом и закрытием Байденом страны, чтобы убить экономику», - приводит слова американского лидера ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявлял, что если на предстоящих выборах победит демократ, то Штаты ждет революция.