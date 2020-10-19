Навальный возмущен: Трамп не ввел из-за него санкции против России

Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был отреагировать на произошедшее с ним Фото: Александр ГЛУЗ

Оправившийся после загадочного недуга оппозиционный блогер Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был хоть как-то отреагировать на произошедшее с ним. По крайней мере – ввести санкции против России и осудить его предполагаемое «отравление», как европейские политики.

Об этом российский оппозиционер заявил в интервью телеканалу CBS. По его мнению, все мировые лидеры, в том числе и глава Белого дома, должны выступить против применения химического оружия в XXI веке.

«Я думаю, что особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке», - заявил Навальный.

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С каждым откровением дело блогера-оппозиционера обрастает новыми подробностями. На этот раз интервью для «Нью-Йоркера» (после «Шпигеля», CBS, The Economist и т.п.) у выпускника-отличника берлинской клиники «Шарите» взяла известная писатель и активистка ЛГБТ-движения Маша Гессен (подробности).