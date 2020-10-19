Глава Роспотребнадзора назвала условие сохранения очного формата в вузах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если все студенты и преподаватели российских вузов будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, то обучение в высших учебных заведениях страны не придется переводить в онлайн-формат из-за коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придётся переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия», - сказала она в интервью «Российской газете».

Анна Попова добавила, что в медицинских вузах нужно увеличить количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев тоже напомнил россиянам о необходимости носить защитные маски, чтобы уберечь себя от инфекции.

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