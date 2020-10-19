Последние новости на утро 19 октября 2020: Ученый предупредил, что накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

«КП» – о последних новостях на утро 19 октября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 19 октября 2020 года. К нашей планете приближается небольшой, размером примерно «с холодильник», астероид 2018VP1. Небесный объект может упасть на Землю перед самыми президентскими выборами в США — 2 ноября, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Об этом ученый написал на своей странице в Instagram.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если будет известно, что поддерживаемый Анкарой Баку, не станет идти путем переговоров. Он пояснил, что страна «приостановила» процесс признания независимости Карабаха, чтобы «не усложнять» переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Кроме того, Армен Саркисян сообщил, что в Карабахе используется оружие НАТО, и Армения обратилась к Североатлантическому альянсу за разъяснениями, давало ли руководство военного блока согласие на применение своих вооружений в зоне конфликта. Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские вооружённые силы уничтожили армянский тактический беспилотник, но в Ереване это заявление Баку назвали «ложью», заявив, что у них «нет сбитого самолета».