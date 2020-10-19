Систему QR-кодов могут ввести в Москве для посещения салонов красоты и ресторанов

В ресторанах и барах введут QR-код из-за увеличения заболевших коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в интервью Дмитрию Левицкому, которое было опубликовано в Instagram, заявил, что если система регистрации по QR-коду для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах.

Чиновник отметил, что переговоры по этой теме уже ведутся с представителями бизнес-сообщества.

Напомним, что с 19 октября доступ работников и посетителей в ночные клубы и бары, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.

Это сделано для безопасности посетителей. В случае, если у кого-то из посетителей заведения позднее будет обнаружен COVID-19, то всех присутствующих вместе с ним в этот день в заведении проинформируют о рисках и они будут должны сдать тест на коронавирус.

Напомним, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снова растет во всем мире. Ранее об этом предупреждали специалисты различных медицинских центров. Власти России призывают жителей страны соблюдать эпидемиологические правила, связанные с коронавирусной инфекцией. Ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции является приоритетным при посещение общественных мест.

Кроме того, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в школах были продлены каникулы, а после выхода с них многие учебные заведения вновь перейдут на дистанционный режим.