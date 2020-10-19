Правила покупки ОСАГО изменились в России

Программа самостоятельного страхования разработана для удобства автовладельцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 19 октября у автовладельцев появилась возможность приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Это произошло после внесения поправок в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Программа разработана для удобства автовладельцев. Цена страхового полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию.

Президент России Владимир Путин в июле 2020 года подписал два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют гражданам страны дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

Также в сентябре Центробанк выпустил указание по расширению тарифного коридора ОСАГО, согласно которому страховщики могут сами подбирать более удобный тарифный план для своего автомобиля.