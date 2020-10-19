В Гидрометцентре пообещали россиянам "необычную" пятницу

Вильфанд пообещал россиянам "необычную" пятницу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущая пятница, 23 октября, станет "необычной" по погоде в европейской части России. Он подчеркнул, что температура будет на три градуса выше нормы.

"Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления. Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления, произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки", – сказал Вильфанд.

Специалист предупредил, что из-за климатического явления температура поднимется и дожди станут сильнее. Осадки усилятся уже во второй половине дня четверга. А в пятницу, 23 октября, температура достигнет +13 градусов, что на три градуса выше нормы.

Прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра, передает РИА Новости.

Ранее специалисты уже говорили, что бабье лето в России продлится до середины октября.