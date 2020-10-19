Собянин: Масовая вакцинация начнется в декабре-январе

Собянин рассказал, когда россиян начнут массово прививать от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 октября, рассказал, когда пройдет массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

«В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения. И это станет окончательной победой над пандемией», - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что до вакцинации люди должны строго соблюдать все рекомендации, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Маски, перчатки и социальное дистанцирование вернулись в обязательный перечень правил посещения общественных мест.

Сергей Собянин также напомнил, что людям старше 65 лет следует оставаться дома. Власти принимают все возможные меры для сдерживая коронавируса в Москве и регионах.

С понедельника, 19 октября, многие школы перейдут на дистанционное обучение.

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