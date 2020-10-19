Собянин рассказал о вероятности введения комендантского часа в Москве

Собянин рассказал о вероятности введения комендантского часа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разговоры о возможном введении комендантского часа в Москве, запрещении передвижения по городу без пропуска, как это было весной, и закрытии города являются неприемлемыми и невозможными.

"Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер", - говорится в сообщении на личном сайте главы города.

Градоначальник подчеркнул, что власти принимают все возможные меры для пресечения распространения коронавирусной инфекции в Москве и регионах.

Он напомнил, что соблюдение всех правил позволит обезопасит себя и окружающих от инфекции.

Маски, перчатки и социальное дистанцирование вновь стали актуальны с возросшими показателями инфицирования.

Мэр Москвы отметил, что в скором времени жители России смогут полностью победить коронавирусную инфекцию. Это произойдет после массовой вакцинации, которая состоится в ноябре-декабре 2020 года.

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