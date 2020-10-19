Продукты с лишним сахаром предложили выделять специальными отметками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продукты с чрезмерным содержанием сахара предложили маркировать специальными отметками. Напоминания о вреде чрезмерного употребления сладкого могут появиться на еде и напитках, в составе которых содержится сахара свыше 5 г на 100 г продукта.

Планируется, что маркировка будет занимать не менее 20% от лицевой стороны упаковки. Она должна быть хорошо заметна и выполнена читабельным шрифтом.

Институт развития правового общества уже направил полезное предложение главам Минпромторга и Минздрава. В Госдуме, «Деловой России» и Общественной палате РФ поддержали предложение.

Ни для кого не секрет, что сахар вреден, но покупаю очередное пирожное или открывая газировку редко кто вспоминает об угрозе заработать сердечно-сосудистое заболевание, диабет, ожирение, онкологию. Именно на этот факт указывают авторы инициативы.

- Многие товары содержат избыточное количество сахара, в том числе «скрытого», который находится в ингредиентах, непонятных потребителям, - отметила в беседе с «Известиями» гендиректор юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева.

Например, шоколад, газировка, чипсы, в которых может быть повышенное содержание сахара, часто имеют яркую упаковку, что привлекает детей.

- Среднестатистический завтрак ребенка за последние три года стал на 18% слаще, - подчеркивает директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Ранее эксперт объяснила, чем полезен сладкий чай. 41% россиян предпочитают употреблять данный напиток с сахом, сообщает телеканал "360".