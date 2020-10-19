Доктор Мясников объяснил, почему бессмысленно закрывать границу из-за коронавируса

Мясников опроверг мнение о том, что вторую волну коронавируса привезли из-за границы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Александр Мясников высказался о предположении лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что вторую волну коронавирусной инфекции в России привезли граждане выезжавшие на отдых или по работе за пределы страны.

«Никто ничего не привозил. Потому что никакой ковид никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем. Потом будет опять спад, а потом опять подъем. По синусоиде. Вероятно каждые несколько месяцев. С прогнозируемым снижением количества тяжелых случаев на фоне роста бессимптомных. Когда мы наконец все поймём, что коронавирус - это навсегда, он пришёл и занял своё место в длинном ряду тысяч вирусов и бактерий, с которыми мы сосуществуем», - написал врач в своем Телеграм-канале.

Коронавирус прочно займет свое место в ряду с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, Эпштейн-Бара, туберкулёзной палочкой и пневмококком, считает Мясников.

Он подчеркнул, что в России с вирусом уже столкнулись 20 млн человек, многие из которых перенесли заболевание бессимптомно.