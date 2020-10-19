Пандемия заставила россиян реже ездить поездами

Россияне стали реже путешествовать поездами Фото: Никита ПОЛЬКО

Пандемия заставила россиян реже перемещаться по стране. Многие предпочитают оставаться дома, пассажиропоток падает. По оценкам Национального рейтингового агентства, в 2020 году число пассажиров, которые путешествовали поездами, сократится на 900-940 млн человек.

В 2021 году ситуация не сильно изменится, люди будут с опаской перемещаться по стране и миру. Планируется, что пассажиропоток сократится еще на 1,17 млрд человек. Общий показатель окажется ниже, чем в 2019 году на 2%.

Отрасль начнет восстанавливаться не ранее 2022 года, заключают эксперты.

В РЖД подчеркивают, что ситуация будет зависеть от эпидемиологической ситуации, а называть точные сроки выхода на «доковидный» уровень сейчас преждевременно, пишет газета «Известия».

Несмотря на ситуацию с распространением болезни, многие планируют поездки на новогодние каникулы. Россия (12%), Таиланд (8,8%), Чехия (7%)- это основные страны, куда мечтают попасть россияне. В списке также оказались Италии (6%) и Соединенных Штатах (5%). Кроме того, в списке желаемых стран оказались ОАЭ, Испания, Турция, Германия, Финляндия и Франция, сообщает телеканал "360".