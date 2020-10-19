Новые случаи заражения коронавирусом в России на 19 октября 2020: В стране выявлено почти 16 тысяч заболевших

Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве - 5 376 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 15 982 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время эпидемии составляет 1 415 316 человек. Об этом свидетельствуют данные на 19 октября 2020 года.

В оперативном штабе также сообщили, что новые заражённые выявлены во всех регионах России. Доля бессимптомных больных составляет 26,2%.

Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве - 5 376 человек, в Санкт-Петербурге - 686 и в Московской области.

Выздоровели в России за сутки 5 328 человек, а за всё время пандемии коронавируса - 1 075 904 человек.

В десятку регионов с наибольшим количеством новых заболевших также вошли Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский административный округ.

Всего за время пандемии в России от коронавируса скончались 24 366 человек.

Врачи провели более 54 миллионов тестов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что о введении комендантского часа не может быть и речи, а также, что массовая вакцинация от коронавируса произойдет в ноябре и декабре 2020 года.