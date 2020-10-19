В России предложили ввести единый стандарт дистанционного урока

В России предложили разработать единый стандарт дистанционного обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России могут ввести единый стандарт проведения дистанционного урока. С такой инициативой выступил Институт прогрессивного образования. Свое обращение эксперты направили на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В институте отметили, что во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса многие школьники и их родители столкнулись с проблемами в организации дистанционного формата обучения. В результате, детям приходилось самостоятельно изучать часть материала.

«Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», — цитирует текст обращения RT.

В Институте прогрессивного образования также попросили разработать стандарт для домашних заданий при дистанционном формате обучения. По мнению авторов инициативы, для учащихся младших классов домашнее задание не должно отнимать более часа в день. Для учеников средних классов – не более двух часов и для старшей школы – не более трех часов. Такие правила необходимы в связи с тем, что на дистанционном обучении дети и так много времени проводят дома перед компьютерами.

Также эксперты предложили разделить уроки на две категории, где домашние задания выполнять обязательно, и где они носят лишь рекомендательных характер, пишет сайт argumenti.ru.