Врач объяснила последствия приема жаропонижающих перед измерением температуры Фото: "КП" Архив

Один из способов предосторожности во время пандемии COVID-19 – это термометрия. Температуру тела посетителей измеряют в торговых центрах и госучреждениях, на предприятиях и в школах, в аэропортах и на вокзалах.

Многие люди опасаются увидеть повышенный результат и попасть в больницу, поэтому пьют жаропонижающее «на всякий случай».

Врач общей практики Лариса Алексеева объяснила последствия злоупотребления такими препаратами. Оказывается, если часто пить даже обычный «Терафлю» без необходимости, то можно лишиться обоняния.

- Будет нанесен большой вред здоровью. Во-первых, препараты гепатоксичны, вызывают нарушение работы печени. Вторая причина – действуют на ЖКТ, а при частом употреблении могут разъедать стенки желудка и кишечника, вплоть до кровотечения, — пояснила Ридусу Алексеева.

Препараты спектра ненаркотических анальгетиков бьют по нервной системе, вызывают бронхоспазм и аллергические реакции.

- Применять данные средства можно по назначению врача и не более пяти дней, - подчеркнула врач.

Еще один минус такой подстраховки назвала терапевт Надежда Чернышова – это может привести к нарушению кроветворения в организме.

- Для всех жаропонижающих средств неслучайно установлен срок, в течении которого их можно применять, иначе начинаются обострения.

Можно заработать гастрит и дойти до понижения кроветворения, подавить образование красных кровяных телец в крови, то есть анемия может развиться, - подчеркнула врач-терапевт.

В случае недомогания врачи советуют остаться дома.