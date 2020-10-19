В Белоруссии политтехнологу Виталию Шклярову изменили меру пресечения

Политтехнологу Виталию Шклярову изменили меру пресечения. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС, архив

В понедельник, 19 октября стало известно, что политтехнолог Виталий Шкляров, который присутствовал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, освобожден из-под стражи. Об этом сообщил портал Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

Напомним, что 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с экс-претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции. Как рассказали источники, близкие к президенту, целью встречи было услышать мнение всех, а также обсудить конституционные реформы.

Позже из СИЗО были отпущены политолог Юрияй Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Затем на свободу вышли еще двое сотрудников PandaDoc и адвокат Илья Салей.

Виталий Шкляров был задержан перед президентскими выборами в республике в конце июля в Гомеле. Ему предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.