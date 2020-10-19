Дело почти на миллион

Собрали 954,8 тысяч тонн зерна. Это на 30% выше уровня 2019 года и абсолютный рекорд местных аграриев за последние почти тридцать лет. А если быть точными, то ничего подобного не наблюдалось с 1992 года, когда показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур перевалили за 1 млн тонн. Интересно, что площадь посевных не только не была увеличена по сравнению с 1992 годом, но даже напротив – почти на треть сократилась ( на 90 тысяч га, что составляет 23,7%).

Несомненно, отчасти это следствие проводимой Правительством Республики политики поддержки сельского хозяйства региона. В частности, в этом году по инициативе Олега Николаева увеличен размер субсидий на закупку нового оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. По сравнению с прошлым годом рост составил почти в 3 раза.

Среди лидеров Яльчикский, Канашский и Цивильский районы. Четверть всего валового сбора в республике приходится именно на их долю.

С остальными для повышения урожайности нужно работать. Есть затруднения и с предоставлением достоверной отчетности в статистику. Многие фермерские хозяйства не показывают реальную информацию. Возможно, общие цифры были бы еще выше. На это обратил внимание заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

«Есть такие проблемы в Аликовском, Комсомольском, Вурнарском районах», — добавил министр.

Но ожидания самые оптимистичные. Фермерство на деле ощущает поддержку государства и местной власти и само заинтересовано в успехе.