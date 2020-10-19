Онищенко назвал плюсы тестирования китайской вакцины от COVID-19 в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко назвал плюсы тестирования китайской вакцины от коронавируса в России. Сейчас заканчивается набор добровольцев для участия в эксперименте. Исследователи из Поднебесной решили проводить тестирование в России, потому что в самом Китае почти не осталось больных COVID-19.

- Могу однозначно сказать: в ходе тестирования своей вакцины они будут чрезвычайно тщательно соблюдать протокол, возможно, даже строже, чем это делают у нас, - предположил Онищенко в беседе с ФАН.

Он уверен, что тщательность работы исследователей можно будет отследить уже во время предвакцинального скрининга.

- Уверен, они действуют без спешки, которая иногда бывает, для них главное — не заданность результата, а точность и объективность, что в данном случае может являться серьезным преимуществом, — подчеркнул депутат.

Что касается страха перед китайским препаратом, то «репутация их лекарств в последнее время заметно улучшилась».

В России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первая, «Спутник V», разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Вторую, «ЭпиВакКорона», создал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В беседе с газетой "Известия", ученые объяснили особенности препаратов.