В Подмосковье вводят запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий

Московская область усиливает меры борьбы с распространением коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Московская область усиливает меры борьбы с распространением коронавируса. С нынешней недели будет введен запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Об этом сегодня во время онлайн-совещания с главами муниципалитетов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Он отметил, что эти меры связаны с увеличением числа заболевших. По области за последние сутки +240 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
- К сожалению, госпитализация у нас в области от недели к неделе растет, - сообщил Воробьёв. - И это заставляет нас принимать большие серьезные меры.
Со среды, 21 октября, на всей территории Московской области запрещены все массовые мероприятия, а спортивные (игры и тренировки) будут проходить без зрителей.
Кроме того, вновь, как и весной, закрываются для посещения музеи и выставки.
Также Андрей Воробьёв попросил жителей области воздержаться от проведения свадеб и частных праздников с большим количеством приглашенных.
Само соответсвующее постановление будет опубликовано в ближайшее время.