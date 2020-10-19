Роспотребнадзор: Выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от COVID

«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разработаны российскими учеными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко в понедельник, 19 октября, на круглом столе Комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что выдано разрешение на ввод в гражданский оборот нескольких вакцин для профилактики COVID-19.

"И в настоящее время уже выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции", - сказала она. Слова замглавы ведомства передает ТАСС.

Напомним, что в России учеными зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. Первая разработана центром имени Гамалеи и носит название «Спутник V». Вторую вакцину разработали ученые новосибирского центра "Вектор", она носит название "ЭпиВакКорона".

О регистрации «Спутник V» 11 августа объявил президент России Владимир Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация населения начнется в ноябре-декабре 2020 года. При этом он подчеркнул, что в целях предотвращения распространения коронавируса россияне еще должны соблюдать эпидемиологические правила.