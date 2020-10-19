Участнику разгрома Квантунской армии Японии Михаилу Дьячковскому исполнилось 100 лет

Фото пресс-службы главы республики Саха (Якутия)

Сегодня, 19 октября, ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Дьячковскому из Якутии исполнилось 100 лет. Участника разгрома Квантунской армии Японии с вековым юбилеем по видеосвязи поздравил глава республики Айсен Николаев.

«От имени всех жителей республики желаю вам всего самого лучшего, главное – здоровья. Хочу сказать слова благодарности за вклад в Великую Победу и за то, что вырастили достойных детей, внуков и правнуков», – сказал глава региона.

Несмотря на почтенный возраст, Михаил Михайлович говорит, что чувствует себя хорошо. Ветеран пожелал всем жить в мире и гармонии, быть активными.

Айсен Николаев поблагодарил дочерей ветерана за заботу их об отце и попросил передать ему почетный знак долгожителя Республики Саха (Якутия) «Үйэ саас».

Фото пресс-службы главы республики Саха (Якутия)

Михаил Дьячковский родился 19 октября 1920 года в II Эргисском наслеге Горного района. Учился в Борской начальной школе, окончил 4 класса. Осенью 1943 года Михаил Михайлович был призван в армию. Служил в 4-м в танковом батальоне Украинского фронта, в стрелковой роте. Его, как отважного, смекалистого солдата, часто привлекали в разведку. Был ранен. После победы над фашистской Германией в составе стрелкового полка был переброшен в Монголию на борьбу с японскими милитаристами.

14 августа 1945 года при танковом штурме Хайлара взрывом снаряда был контужен. После оказания медицинской помощи вернулся в строй. Впоследствии принимал участие в боях по освобождению китайских городов Харбин, Чангуй. Затем два года прослужил в городе Пхеньян Северной Кореи. Демобилизован в 1947 году.

Михаил Михайлович работал на строительстве клуба, школы, жилых домов. Были периоды, кода трудился бригадиром в совхозе и пекарем в райпо. Стал ударником коммунистического труда. В 70-ые годы с супругой работали на животноводческой ферме на участке Чычаас. Счастливая чета родила и воспитала пятерых дочерей и двух сыновей, имеют тринадцать внуков и одного правнука.

Михаил Михайлович награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени, а также за трудовые достижения был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», знаком «Победитель социалистического соревнования».