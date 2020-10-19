«Проблема»: Ольга Бузова на «Ледниковом периоде» почувствовала, как отнимается рука

В «Ледниковом периоде» Бузова катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где бы не появилась Ольга Бузова она всегда приковывает к себе взгляды. Теперь знаменитость осваивает коньки и показывает настоящие чуда в проекте «Ледниковый период». Но недавно у Ольги случилась проблема – во время тренировки она почувствовала, что отнимается рука.

«Возвращать» конечность на место пришлось специалистам. Ситуация несколько озадачила певицу, но не до такой степени, чтобы отказаться от проекта.

- Ни одна боль, падение, усталость, ночные тренировки не могут перебить тот кайф, то ощущение, когда ты порхаешь на льду, - признается Ольга в беседе с NEWS.ru.

После того, как проблема с рукой была устранена, девушка снова вышла на лед.

- Сегодня на генпрогоне снова возникла проблема с рукой, — сказала Бузова.

Неизвестно, чем закончится данная ситуация, но если Ольга решит покинуть шоу, то многомиллионная армия фанатов звезды явно огорчится.

Ольга катается с Дмитрием Соловьевым, певица очень старается, но судьи почему-то не ставят высоких оценок. Недавно знаменитость пожаловалась, что тренер Татьяна Тарасова занижает ей оценки на шоу «Ледниковый период», пишет ФАН.